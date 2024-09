Neues Design für „Südtirol heute“

Foto: © Oskar Zingerle

Publikumserfolg über die Grenzen hinweg

Neues Layout, neue Bilder – und monatelange VorbereitungDas neue Studio ermöglicht mit zwei LED-Wänden zahlreiche neue Darstellungsformen, Erzählweisen und Perspektiven. Mehr Positionen, eine neue Bildsprache, Infografiken oder besser integrierte Schaltgespräche.Das Studio mit seinen zahlreichen Möglichkeiten passt sich den Bedürfnissen des „Südtirol heute“-Publikums an, das Gesamtkonzept entspricht der bekannten und beliebten Designsprache der Bundesland-heute-Sendungen. Die Vorarbeiten laufen seit Monaten. Farben, Materialien, aber auch die Abläufe von Technik und Redaktion mussten aufeinander abgestimmt werden. Während des Umbaus wurde aus dem ORF Landesstudio Tirol in Innsbruck gesendet.Der Erfolg von „Südtirol heute“ (18.30 Uhr, ORF 2 T und in Südtirol auch 19:30 Uhr, ORF 1) ist ungebrochen, zuletzt hat das TV-Magazin sowohl in Nord- und Ost- wie auch in Südtirol wieder großen Zuspruch erhalten (AGTT/GfK TELETEST und Integral).Die Sendung erreicht allein in Südtirol bis zu 170.000 Zuseher, im Bundesland Tirol konnte das Format im vergangenen Jahr den Marktanteil auf 23 Prozent steigern.„Mit unserem neuen Studiodesign wollen wir unserem Publikum modernste Optik bieten“, sagt Esther Mitterstieler, die Landesdirektorin des ORF Tirol. „Unverändert bleibt unser Anspruch: Hochwertige öffentlich-rechtliche Berichterstattung aus Südtirol, die auch in Nord- und Osttirol sowie im Trentino Anklang findet.“„Mehr visuelle Formate, mehr Möglichkeiten im Studio und ein Fokus auf zeitgemäße Formate in der Berichterstattung“, das betont David Runer, Chefredakteur von „Südtirol heute“. „Dabei bleibt ,Südtirol heute' seinem Erfolgsrezept treu: Als Nachrichtenmagazin nah an den Menschen und den Themen, die sie bewegen.“„Das neue TV-Set in Bozen ist damit Teil der regionalen ORF Familie: Warme Farbtöne und neue Materialien werden zum Markenzeichen. All diese Design-Elemente richten den Fokus auf die Vermittlung von Inhalten und stellen Moderation sowie Studiogäste in den Vordergrund“, sagt Christian Elgner, Architekt und Studiodesigner.