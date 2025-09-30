Wie „TMZ“ meldet, zog Urban bereits zu Beginn des Sommers aus dem gemeinsamen Haus in Nashville aus, er wohne inzwischen in der Nähe. Kidman habe versucht, die Beziehung zu retten, heißt es bei „People“. „Sie wollte die Trennung nicht“, so Bekannte des Paares. Die beiden Töchter, Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14), leben weiter bei ihrer Mutter. <BR \/><BR \/>Noch im Juni hatte Kidman auf Instagram öffentlich den 19. Hochzeitstag gefeiert. Sie teilte ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie eng an ihren Mann geschmiegt zeigt, mit den Worten: „Fröhlichen Jahrestag, Schatz!“ Urban antwortete mit einem roten Herz.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218957_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach Informationen der „Daily Mail“ habe Kidman die Trennung nicht erwartet. Berufliche Verpflichtungen hätten die Ehepartner häufig voneinander ferngehalten. „Sie sehen sich selten. Entweder ist Nicole auf einem Filmset oder Keith ist auf Tour. Es ist, als lebten sie in einer Welt, aber nie zur gleichen Zeit“, zitierte das Blatt eine Quelle. In den vergangenen Monaten habe Kidman überwiegend in der Nähe von London gedreht und dort auch gewohnt. Urban sei dort nicht gesehen worden.<BR \/><BR \/>Noch im April 2024 hatte die Schauspielerin im Magazin „People“ ihren Ehemann als ihre „große Liebe“ bezeichnet. Über das Familienleben sagte sie damals: „Ich bin so glücklich, Keith zu haben. Das gibt mir die Möglichkeit zu tun, was ich tun muss, wo auch immer – denn ich weiß, wohin ich heimkommen kann.“