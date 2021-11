Norbert Rier – der Bauer und Volksmusikstar

Er gehört zweifellos zu den bekanntesten Südtirolern im In- und Ausland: Norbert Rier von den Kastelruther Spatzen. Doch trotz seines Riesenerfolges ist er am Boden und der Heimat und den Traditionen treu geblieben. Dabei geholfen hat ihm seine Arbeit: „Bauer zu sein, ist mein Traumberuf“, sagt Rier. Die Tiere am Hof seien seine große Freude, vor allem die Pferde. „Die Tiere geben dir das zurück, was du ihnen gibst“, erklärt der 61-Jährige. „Trotz unseres musikalischen Erfolgs bin ich Bauer mit Leib und Seele.“ Daneben ist Norbert Rier auch ein großer Vereinsmensch. Wo er überall mitwirkt und wie er noch seine Freizeit verbringt, lesen Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie dort Südtirols größtes TV-Programm mit täglichen Streaming-Tipps sowie viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um den Wünschewagen, eine Initiative von Caritas und Weißem Kreuz, mit dem schwerkranken Menschen letzte Wünsche erfüllt werden.Gäste des „Magazins“ sind die beiden Kunstbahnrodler Ludwig Rieder und Patrick Rastner (Sonntagsfrühstück), die international gefeierte Opernsopranistin Martina Bortolotti von Haderburg (In Frage gestellt), Sir Elton John (Musik), die Lauser (Schneidig & Schnulzig) und die Band Timbreroots aus dem Unterland (Backstage). Hanspaul Menara lädt zu einer Tour auf das Großhorn im Vinschgau ein, Georg Oberrauch beschreibt eine weitere Etappe des Jakobsweges im Unterlang und bei Essen & Trinken stellen wir das neue Kochbuch des „So kocht Südtirol“-Teams vor. „Star der Woche“ im neuen „Dolomiten-Magazin“ ist schließlich der deutsche Schauspieler Oliver Wnuk.

