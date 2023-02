„Null-Grad-Grenze derzeit auf 3000 Meter Meereshöhe“

Dieter Peterlin - Foto: © Dlife/ANDREAS KEMENATER

„Wir müssen uns auf milde Winter einstellen“

In der Früh noch leicht frostig, aber untertags frühlingshafte Temperaturen. So zeigt sich derzeit das Wetter in Südtirol.„Wir haben eine Inversionswetterlage“, sagt Peterlin zu STOL. Dies bedeute, dass es in der Höhe wärmer ist, als in tiefen Lagen. Dies führt dazu, dass die Null-Grad-Grenze derzeit bei 3000 Metern Meereshöhe liege.Und es bleibt mild: „Auch am Mittwoch ist es mild und sonnig, am Donnerstag lässt das Hoch ein wenig nach, aber von Schnee und Regen ist weit und breit nichts in Sicht“, sagt Peterlin.Insgesamt sei der Winter bislang zu mild gewesen, so Peterlin als eine erste Zwischenbilanz. „Zu mild und bislang auch zu niederschlagsarm.“Auf milde Winter werde man sich künftig immer öfter einstellen müssen: „Das ist die Folge des Klimawandels“, so der Meteorologe. Für den Niederschlag gelte dies hingegen nicht: „Man kann nicht sagen, dass ein niederschlagsarmer oder -reicher Winter dem Klimawandel geschuldet ist“, so Peterlin.