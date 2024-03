Für nur 2,70 Euro im Monat: s+ gibt's jetzt zum Hammerpreis

s+ Monatsabo

s+ Premium

Warum aber s+ oder s+ Premium abonnieren?

Hier unsere Spezialangebote im Detail.Nur 8 Euro für 3 Monate kostet Sie jetzt das s+ Abo, also knappe 2,70 Euro pro Monat, danach geht's für 9,99 Euro pro Monat weiter – wenn Sie mögen. (Abo kündbar nach Ablauf der 3 Monate)Für nur 15 Euro für 3 Monate, also für nur 5 Euro pro Monat, erhalten Sie jetzt s+ und das „Dolomiten“ E-Paper im Paket. Wenn Sie wollen, geht es danach zum Normalpreis von 29,99 Euro weiter. Aufs Jahr gerechnet sparen Sie mit diesem Angebot satte 74 Euro. (Abo kündbar nach Ablauf der 3 Monate)Neben den vielen aktuellen frei zugänglichen Nachrichten bei STOL und SportNews aus Südtirol und dem Rest der Welt erhalten unsereviele weitere exklusive Inhalte, Hintergründe, Interviews und Videos, spannende True-Crime-Stories, Lebens- und Schicksalsgeschichten und interessante Ratgeber zu Finanzen, Gesundheit, Lifestyle und Co. Nicht zu vergessen ist die umfangreiche Berichterstattung rund um den heimischen Sport – von der Amateur- bis zur Profiliga.Dazu kommt die Archivfunktion: Über 450.000 Artikel aus den vergangenen 14 Jahren sind im Archiv von s+ abgelegt – und direkt über die Suche auffindbar. Ein wahrer Schatz also, der entdeckt werden will.erhalten zusätzlich zu s+ auch das „Dolomiten“ E-Paper, das heißt die gesamte und gewohnte „Dolomiten“ statt auf Papier auf dem Bildschirm – zum bequemen Blättern, Herauszoomen und zusätzlichen digitalen Inhalten wie Fotos, weiterführenden Artikeln und Videos.Ein weiterer Vorteil: Die Bannerwerbung ist um 80 Prozent reduziert, Startseite und Artikel bleiben auf den Rubrikenseiten ohne personalisierte Werbung. Also, schlagen Sie jetzt zu. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.