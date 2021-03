Nur noch 6 Kombinationen möglich: Wer knackt den Urlaubstresor?

Daher hat Südtirol-1-Chef Heiner Feuer bereits 2 der 3 Ziffern des 3-stelligen Codes, der den Urlaubstresor im Sendestudio öffnet, verraten.Nun verrät er die dritte und somit letzte Ziffer.Die darin liegenden 21.000 Euro Urlaubsguthaben für ein ganzes Jahr, frei einzulösen in den 30 Hotels und Residences von Falkensteiner, sind nun zum Greifen nah.„Ganz nach dem Versprechen, dass dieser Tresor aufgehen muss, werde ich jetzt die letzte Ziffer verraten. Es ist die 0!“ so Heiner Feuer.„Heute geht das Traumurlaubspiel wohl in die 7. und letzte Spielrunde, denn es gibt nur noch 6 Kombinationsmöglichkeiten“, sagt Südtirol-1-Moderator Roland Hillebrand. Die einzige Frage, die bleibt: Welche Reihenfolge die richtige ist.„Die Zwei“, Sarah Bernardi und Daniel Winkler fassen die letzten Wochen nochmals zusammen: „3 Ziffern sind jetzt bekannt. Die 8, die 3 haben wir bereits erfahren, nun wissen wir auch die letzte fehlende Ziffer, die 0! Das Finale steht vor der Tür und jeder kann gewinnen“.„Jetzt noch schnell mitmachen, bevor wir einen Gewinner finden! Einfach über die kostenlose Südtirol 1 App anmelden und Radio hören“, erklärt Moderatorin Monika Gogl.„Rufen wir dann den Namen im Programm auf, heißt es, gleich bei uns im Studio anrufen und den Code live eingeben und mit etwas Glück 21.000 Urlaubseuros gewinnen.“

