Offizielle Feier des FC Südtirol erst am 7. oder 14. Mai

Das Datum der Feier könne erst entschieden werden, sobald die Ergebnisse der Spiele der Weißroten im Fußballstadion San Nicola in Bari vorliegen, heißt es in einer Aussendung.Der FC Südtirol spielt am Samstag, 30. April in einem Mini-Dreier-Turnier (FC Südtirol, FC Bari und FC Modena) in Bari. Diese Spiele gelten für den Superpokal „Supercoppa Lega Pro 2022“.Das Datum der offiziellen Feier für den Aufstieg in die Serie B hängt nun davon ab, wie die Spiele für den FC Südtirol im Superpokal „Supercoppa Liga Pro“ ausgehen.