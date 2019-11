Oliver Pocher wieder Vater geworden

Per Twitter berichtete der 41-Jährige am Montag von der Geburt des Kindes am 11.11. und fügte erfreut hinzu: „Humor hat er schon mal!“





Humor hat er schon mal! pic.twitter.com/bn57JTaWAy — Oliver Pocher (@oliverpocher) November 11, 2019

Auf einem Foto ist eine Babyhand mit Namensband und dem Nachnamen Pocher sowie dem Geburtsdatum zu sehen. Es ist Pochers erstes gemeinsames Kind mit Model Amira Aly, wie im Mai in der Schwangerschaft bekannt wurde. Das Paar lebt in Köln.Eine Sprecherin von Pochers Management bestätigte, dass das Kind am Montag zur Welt gekommen ist. Aus einer früheren Beziehung mit Alessandra Meyer-Wölden hat Pocher bereits eine Tochter und 2 Söhne.

dpa