Olympia 2022 überstrahlt alles

An diesem Wochenende beginnt auch im Biathlon, Skilanglauf, der Nordischen Kombination und im Skicross die Weltcupsaison. Dann ist der Winter richtig lanciert, und mit der neuen Radius-Wintersportausgabe sind Sie mittendrin im Geschehen!Auf 60 Seiten können die Wintersportfreunde in allen Disziplinen nachlesen, mit welchen Zielen, Hoffnungen und Erwartungen die Südtiroler Top-Sportler in die neue Saison gehen. Eine Saison, in der die Olympischen Spiele 2022 in Peking das große Highlight sind. Schauen Sie rein!

