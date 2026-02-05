Ab diesen Sonntag, 8. Februar, wird Südtirol erstmals Austragungsort olympischer Bewerbe. In der Südtirol Arena in Antholz stehen bis zum 21. Februar insgesamt elf Biathlonentscheidungen auf dem Programm. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird dringend empfohlen. Zudem sind in mehreren Städten Public-Viewing-Angebote geplant.<h3>\r\nHistorischer Auftakt am 8. Februar<\/h3>Am Sonntag, 8. Februar, um 14.05 Uhr wird Südtiroler Sportgeschichte geschrieben: Mit der 4x6-Kilometer-Mixed-Staffel im Biathlon finden erstmals Olympische Bewerbe auf Südtiroler Boden statt. Bis zum Ende der Wettkämpfe richtet sich der Blick der internationalen Sportwelt auf Antholz. Bis zu 19.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden die Bewerbe direkt im Stadion mitverfolgen.<h3>\r\nSüdtiroler Athleten bei Olympia<\/h3>Für die Olympischen Winterspiele 2026 wurden insgesamt 48 Südtiroler Athletinnen und Athleten nominiert – 18 Frauen und 30 Männer in elf Sportarten. Der Snowboarder Roland Fischnaller ist mit 45 Jahren der dienstälteste Teilnehmer, die 17-jährige Skifahrerin Anna Trocker die jüngste.<BR \/><BR \/>Mehrere Südtiroler Sportlerinnen und Sportler gehen direkt in Antholz an den Start, darunter Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Lukas Hofer und Patrick Braunhofer. Eine vollständige Übersicht aller Bewerbe mit Südtiroler Beteiligung ist auf der Webseite Wintergames abrufbar.<h3>\r\nZahlen und Organisation rund um Antholz<\/h3>Für die Olympischen Winterspiele Mailand–Cortina wurden insgesamt 21.000 Akkreditierungen vergeben – doppelt so viele wie bei den Spielen 2022 in Peking. Davon entfallen jeweils rund 3.000 auf Journalistinnen und Journalisten sowie auf Fotografinnen, Fotografen und weitere Medienschaffende. In Antholz werden etwa 300 Medienvertreterinnen und -vertreter erwartet.<BR \/><BR \/>Das Medien-Akkreditierungszentrum in Antholz Niedertal ist bereits seit Wochen in Betrieb. In Rasen wurden vier Hotels zum sogenannten „verstreuten olympischen Dorf“ zusammengefasst, in dem rund 300 Delegationsmitglieder untergebracht sind. Dort befindet sich auch eine medizinische Einrichtung mit Erstversorgung. Zusätzlich sind etwa 1.000 Freiwillige im Einsatz.<BR \/><BR \/>Am Sonntag, 8. Februar, ist um 18 Uhr im Biathlonstadion anlässlich des ersten Wettbewerbs eine Zeremonie geplant.<h3>Public Viewing in Südtirol<\/h3>Wer die Bewerbe nicht direkt vor Ort in Antholz verfolgen kann, hat bei mehreren Public-Viewing-Angeboten die Möglichkeit dazu:<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73347826_listbox" \/><BR \/><h3>\r\nAnreise zu den Biathlonbewerben in Antholz<\/h3>Das Land Südtirol hat die Mobilitätsangebote für die Olympischen Winterspiele deutlich ausgebaut, um eine nachhaltige Anreise zu ermöglichen. Insgesamt wurden <b>66 zusätzliche Busse sowie zehn Shuttle-Dienste<\/b> eingerichtet. Rund 200 Busfahrerinnen und -fahrer Südtiroler Busunternehmen sind im Einsatz.<BR \/><BR \/>Die <b>Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird ausdrücklich empfohlen.<\/b> Vom Bahnhof Olang verkehren regelmäßig Shuttlebusse (Service B). Weitere Shuttle-Dienste starten in Oberolang (Service C) sowie vom Parkplatz in Antholz Mittertal (Service A). Informationen zu Fahrplänen und zum kostenlosen Shuttleservice sind online verfügbar.<BR \/><BR \/>Zu beachten ist die Anfahrtszeit: Vom Bahnhof Olang-Antholz bis zur Biathlon Arena sollten rund 1,5 Stunden eingeplant werden.<BR \/>Während der Wettkampftage gilt für die Einfahrt ins Antholzertal ein Drei-Zonen-System. Am Kontrollpunkt beim Kreisverkehr in Rasen muss eine gültige Eintrittskarte vorgezeigt werden. Die Parkplätze sind kostenlos nutzbar.<BR \/><BR \/>Für Menschen mit Behinderungen steht ein spezieller Shuttle-Dienst zur Verfügung, der vorab online reserviert werden muss. Neben den Mobilitätsdiensten sind auch Zivilschutz und Gesundheitsdienst vor Ort präsent.<h3>\r\nAnreise zu weiteren olympischen Sportstätten<\/h3>Auch die Anreise zu anderen Wettkampfstätten ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglich:<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-73347828_listbox" \/>