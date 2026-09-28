Das Projekt richtete sich an junge Menschen zwischen 15 und 29 Jahren, denen der Einstieg in die Arbeitswelt besonders schwerfiel etwa wegen komplexer familiärer Situationen, schulischer Schwierigkeiten im Rahmen des Gesetzes 104\/1992, Migrationshintergrund oder fehlender formaler Diagnose trotz dringendem Unterstützungsbedarf. Herzstück war die projekteigene Werkstatt: In Fahrradwerkstatt, Skiservice, Holzwerkstatt, beim Töpfern oder Kochen konnten die Teilnehmer:innen ihre Stärken entdecken.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Die Zahlen: 59 Anfragen, 42 Erstgespräche, 26 intensive Begleitungen. 17 junge Menschen fanden eine Lehrstelle, eine Arbeitsstelle oder den Weg zurück in eine Ausbildung, drei weitere sind noch im Projekt.<BR \/><BR \/>Möglich wurde das Ganze durch die Förderung des Europäischen Sozialfonds (ESF+) und ein starkes Netzwerk aus Bezirksgemeinschaft Pustertal, Arbeitsvermittlungszentrum Bruneck, Berufsberatungszentrum Bruneck, Schulverbund Pustertal, Koordinationsstelle für berufliche Weiterbildung und weiteren Partner:innen.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Mit OnMyWay 2.0 geht es nahtlos weiter: Seit April sind bereits 15 junge Menschen dabei. Neu ist unter anderem die verstärkte Zusammenarbeit mit lokalen Betrieben sowie ein Entwicklungscheck", der Fortschritte sichtbar macht. Das Projekt läuft bis April 2028.