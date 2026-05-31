Unter den Teilnehmern findet sich mit Martin, Marion, Johannes und Patrizia Gasslitter auch ein reines Geschwister-Quartett. Sie zeigen auf, was den Reiz des Ritts ausmacht. <BR \/><BR \/>Anspannung und Vorfreude prägen die Tage von Martin Gasslitter (31) vor dem großen Showdown. Er ist der erfahrenste Reiter des Viererteams „Kastelruth Königswarte“, einer ganz und gar besonderen Formation. Zusammen mit Marion (27) sowie den Zwillingen Johannes und Patrizia (beide 24) bildet der 31-Jährige ein Quartett aus Geschwistern. <BR \/>Bereits achtmal haben die Gasslitter-Geschwister zusammen den Oswald-von-Wolkenstein-Ritt bestritten.<BR \/><BR \/>„Es ist ein Mannschaftssport, Fluch und Segen liegen knapp beieinander, alle acht Köpfe müssen in die gleiche Richtung ziehen“, benennt Martin einen maßgeblichen Faktor. Vier Rösser und vier Reiter ergeben acht Köpfe, wobei „die Rösser leichter zu steuern sind als die Reiter“. <BR \/>Etwas vom Schwierigsten sei die auf mehreren Ebenen ablaufende Kommunikation, manchmal verstehe man sich wie blind, andere Male dagegen müsse man sich recht zünftig die Meinung geigen. Unter Geschwistern laufe eben alles nochmals ein wenig anders ab – vertrauter und eingespielter, zugleich auch intensiver, leidenschaftlicher. <BR \/><BR \/><b>Nervenaufreibend, emotional und erfüllend<\/b><BR \/><BR \/>Die besondere, vertrauensvolle Verbindung zwischen Ross und Reiter bildet die Basis, dazu kommen Geschick, Courage sowie die Fähigkeit, sich aufeinander gut abstimmen zu können. „Beim Slalom in Prösels bin ich der letzte Reiter meines Teams, je nach Situation muss ich entweder auf Sicherheit gehen oder angreifen“, erklärt Martin, der heuer bereits zum 15. Mal am Ritt teilnimmt. <BR \/><BR \/>Bei jeder der vier Teilprüfungen müsse der Fokus neu geschärft, das Nervenkostüm neu aufgebaut werden. Und ohne das notwendige Glück braucht man sich erst gar keine Illusionen auf eine vordere Platzierung machen. Nervenaufreibend sei das alles, gibt Martin Gasslitter zu bedenken, anstrengend und emotional. „Wenn am Ende alles gelaufen und einigermaßen gut funktioniert hat, dann fällt die Anspannung ab und man ist innerlich erfüllt“, fügt er hinzu. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319004_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Ritt geht einem nahe, da seine Bedeutung weit über den reinen Wettkampfgedanken hinausgeht. Wohl kaum sonstwo in Südtirol haben Pferde einen ähnlich hohen Stellenwert wie auf dem Schlernplateau, mit ihnen stehen und fallen Ansehen und Anerkennung. Wer am Ritt vor den imposanten Zuschauerkulissen brillieren konnte, wer hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und welche Missgeschicke sich zugetragen haben – unterm Schlern sind das willkommene Gesprächsthemen noch für Wochen und Monate. <BR \/><BR \/>Nicht unterschätzt werden sollte auch die Historie, sei es die persönliche wie auch jene der Veranstaltung. „Mein Vater Georg hat nur eine einzige Ausgabe versäumt, auch zwei von meinen Onkeln haben nur zweimal gefehlt“, zählt Martin auf. In der Tat gehört die Gasslitter-Dynastie vom Oberlanzinhof in Telfen zum festen Inventar des Ritts. Mehr noch, seit den Anfängen der Veranstaltung gehört sie zu den treibenden Kräften. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319007_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Begonnen hatte es einst mit den fünf Brüdern Konrad, Georg, Toni, Reinhold und Andreas. Bei der allerersten Ausgabe im Jahr 1983 belegte das damalige Gasslitter-Gespann den vorletzten Platz, in ihrer jugendlichen Unbeschwertheit hatten sich die Brüder keine Gedanken über die Bewerbe gemacht. Allerdings war damit der Ehrgeiz geweckt. Im Jahr darauf holten sie sich den Sieg, in den Folgejahren war mit ihnen stets zu rechnen. <BR \/><BR \/><b>Familientradition und Rittgeschichte<\/b><BR \/><BR \/>Somit hat Georg mittlerweile 42 Teilnahmen zu Buche stehen, während Reinhold, Konrad und Andreas sich an der Marke von 40 Teilnahmen bewegen. Damit nicht genug, denn auch ihre Schwestern Isolde und Irmgard beteiligten sich in früheren Jahren am Ritt. Die Kinder bekamen die Pferdeleidenschaft in die Wiege gelegt, nach und nach traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern. Doch noch will keiner von ihnen die Reiterstiefel an den Nagel hängen – dazu ist die Verbundenheit mit der Großfamilie und mit der Großveranstaltung viel zu groß. <BR \/><BR \/>Wie schon in den Jahren zuvor, wird auch die diesjährige 43. Ausgabe Tausende Zuschauer zu den Bewerben und Festlichkeiten locken. Das OK-Team rund um den Präsidenten Klaus Marmsoler sowie die Beteiligten verweisen stets gerne auf das bewährte Zusammenspiel zwischen Behörden, Beteiligten und wohl mehr als 500 freiwillige Helfer. Was sich zu einem der größten historischen Reitspektakel in ganz Europa gemausert hat, geht auf eine Idee des Völser Unikums Hanspeter Demetz zurück. <BR \/><BR \/><b>Die Idee eines Völser Unikums<\/b><BR \/><BR \/>Wie aus den Ritt-Annalen hervorgeht, wollte er die mittelalterliche Geschichte des Schlerngebietes mit der Figur des ziemlich in Vergessenheit geratenen Minnesängers Oswald von Wolkenstein wiederbeleben, dazu die Ansitze und historischen Stätten aufwerten. Mit Verena Pramstrahler, der Wirtshaus-Tochter des Völser Turmwirts, und dem Freizeitreiter Heinz „Bummi“ Tschugguel hatte er in den frühen 1980er-Jahren die richtigen Mitstreiter für die Umsetzung seines Vorhabens gefunden. <BR \/><BR \/>Die Anfänge waren abenteuerlich, der Ablauf musste erst langsam perfektioniert werden, manche Bewerbe wie etwa das Armbrustschießen oder das Schinderstechen erwiesen sich als zu gefährlich und wurden durch andere Disziplinen ersetzt. Doch die Idee des historischen Reitspektakels entpuppte sich als Volltreffer – das Konzept erwies sich als schlüssig, die Voraussetzungen am Schlerngebiet mit den malerischen Schauplätzen und den vielen Pferdehaltern sind optimal. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1319010_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„An diesen drei Tagen steht bei uns alles Kopf, so gut wie jeder hier fiebert mit“, sagt Martin Gasslitter, der seinen ersten Ritt als kleines Baby in einem Tragetuch miterlebte. Wenn er auf vergangene Teilnahmen zurückblickt, weiß er von Erfolgen und Missgeschicken gleichermaßen zu berichten. Man dürfe sich seiner Sache nie sicher sein, alles Mögliche könne passieren. <BR \/><BR \/>Doch wenn er nun mit seinen Geschwistern – so wie all die anderen Viererteams – am Sonntagmorgen von der Trostburg nach Kastelruth zum Kalvarienberg reitet und sich in Erwartung der Ereignisse die Spannung aufbaut, dann gilt der Fokus einzig dem Augenblick. Und sollte diesmal alles zusammenspielen, dann winkt am Ende die begehrte Standarte für „Kastelruth Königswarte“.<BR \/><BR \/><b>Info:<\/b><BR \/>Die Bewerbe am Sonntag umfassen vier verschiedene Teilprüfungen. Los geht es um 9.30 Uhr mit dem Ringstechen am Kofel in Kastelruth, es folgt der Bewerb mit Labyrinth am Matzlbödele in Seis (11 Uhr), danach wird der Völser Weiher zum Schauplatz des Hindernisgalopps (12.40 Uhr). Mit dem Tor-Ritt bei Schloss Prösels (14.20 Uhr) werden die Spiele abgeschlossen. Anschließend folgt die Siegerehrung.