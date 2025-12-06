Bevor es mit dem ersten Hausbesuch des Tages losgeht, versucht er sich zu erinnern, wie alles angefangen hat – damals vor 55 Jahren. So wie er waren es vor allem Mitarbeiter der Tuchfabrik Moessmer, die sich ehrenamtlich als Nikolaus, Knecht Ruprecht oder Krampus engagiert haben. <b>von Martin Tinkhauser<\/b><BR \/><BR \/><h3>\r\nDrei Legenden, eine Familie<\/h3>„Eigentlich hatte ich nur mitgeholfen, Ruten zu binden“, erinnert sich Preindl. Dann sei ein Mitglied der Nikolausgruppe unerwartet ausgefallen. Es brauchte schnell Ersatz. „Ich hatte kein großes Interesse, hab’ mich aber überreden lassen, und danach bin ich dabeigeblieben.“ Die Covid-Jahre mitgerechnet, als kein Hausbesuch möglich war, sind es heuer 55 Jahre, in denen Preindl als Knecht Ruprecht unterwegs ist. Aus der Gefälligkeit ist eine echte Verbundenheit zu dem Adventbrauch geworden, die inzwischen die gesamte Familie einbindet: Othmar Preindls Sohn Manfred ist seit 30 Jahren der Nikolaus und Manfreds Sohn Matthias inzwischen bereits seit 15 Jahren der Krampus: Lauter kleine Jubiläen in einer Familie.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246854_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Brunecker Nikolausverein kann auf eine langjährige Tradition zurückblicken und stellt aktuell zwei Gruppen. Bis zum heutigen Nikolaustag sind sie täglich von 16 bis 20 Uhr unterwegs. Einige Besuche, wie in der Kinderabteilung des Krankenhauses, finden auch früher statt. „Der größte Teil unserer Besuche beschränkt sich auf den Großraum Bruneck“, erzählt Preindl. <BR \/><BR \/>Seit vielen Jahren laufen bei ihm die Anmeldungen und die Organisation der Besuche zusammen. „Heuer“, so meint er, „zum letzten Mal.“ Aber damit ist Sohn Manfred nicht einverstanden: „Er wird gebraucht.“ Damit verbunden ist nicht nur die zeitliche Einteilung, „man muss sich auch alle Adressen, die man nicht kennt, vorher anschauen, denn manche Hausnummer ist versteckt, und wenn man nachts unterwegs ist, ist es nicht einfach, alles termingerecht zu finden“, sagt Matthias Preindl. Der Krampus ist zugleich auch der Fahrer im „Nikolaus-Bus“.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246857_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Aus den 55 Jahren als Knecht Ruprecht gäbe es viele Anekdoten zu erzählen, verbunden mit Erinnerungen an Persönlichkeiten, die viele Jahre lang die eine oder andere Rolle in den beiden Gruppen verkörpert haben: stattliche Nikolaus-Darsteller oder gewitzte Krampusse. Sie waren die Lehrmeister, von denen die heutigen Mitglieder gerne erzählen und ihr Beispiel weitertragen.<BR \/>Heuer sind etwas weniger Besuche gelistet, als in den Jahren zuvor. „In einigen Familien sind die Kinder inzwischen älter geworden, und es gibt wohl auch insgesamt weniger Familien mit kleinen Kindern“, erklärt Manfred Preindl diesen Rückgang.<h3>\r\nÜber 200 Zeichnungen<\/h3>Die Mitglieder der zwei Nikolaus-Gruppen finden etwas weniger Arbeit nicht so schlimm. Schließlich sind bis auf „Opa Othmar“ alle berufstätig und nehmen sich für ihre Einsätze eigens frei. Die Besuche kosten nichts. „Die Leute geben uns eine Spende als Zeichen der Wertschätzung. In einigen Familien wird die Nikolausfeier in größerer Gemeinschaft gefeiert als das Weihnachtsfest, weil sich zu Nikolaus leichter alle an einem Ort versammeln.“ So manche Familienfeier wird feierlich vorbereitet. Kinder singen oder spielen auf einem Instrument und überreichen dem Nikolaus auch selbst gemalte Bilder. Die schönsten Zeichnungen, die er in den vielen Jahren als Nikolaus bekommen hat, hat Manfred Preindl gesammelt. Es sind über 200. <BR \/>„Mit den Spenden halten wir unsere historischen Gewänder in Schuss oder es gibt die eine oder andere Nachbesserung bei der Ausrüstung. Der Rest wird immer gespendet“, sagt Othmar Preindl, schlüpft in die roten Handschuhe und greift nach seiner Laterne. Es ist Zeit zu starten, die Kinder warten!