Doch wie konnte es überhaupt zu diesem Leak kommen? Zum ersten Mal wurde das Finale von Germany’s Next Topmodel bereits Monate vor der Ausstrahlung aufgezeichnet – genauer gesagt am 27. Februar in Los Angeles. Die Gewinner standen damit schon lange fest, obwohl das Finale erst morgen im Fernsehen zu sehen ist.<BR \/><BR \/>Dass die Sieger allerdings schon vorab öffentlich wurden, war definitiv nicht geplant. Laut Bild.de lag die Ursache bei „Harper's Bazaar“. Traditionell schmücken die Gewinner nach ihrem Sieg das Cover des Modemagazins. Da die neue Ausgabe jedoch bereits vor der TV-Ausstrahlung an Abonnenten verschickt wurde, gelangten die Titelbilder frühzeitig ins Netz – und enthüllten damit unfreiwillig die Sieger der aktuellen Staffel.<BR \/><h3>\r\n++ ACHTUNG SPOILER ++<\/h3><BR \/><b>Wer die Sieger des GNTM-Finale nicht vorab erfahren möchte, sollte jetzt nicht weiterlesen.<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>Beim Cover-Shooting, das vergangene Woche im TV zu sehen war, entstanden die finalen Titelfotos aller Kandidaten. Die sechs Finalisten Godfrey (34), Ibo (21), Tony (31), Anna (22), Aurélie (21) und Daphne (25) posierten dafür in eleganter Abendgarderobe. Die geleakte Ausgabe der Harper's Bazaar zeigt nun: Aurélie und Ibo sichern sich den Sieg der aktuellen Staffel.<BR \/><BR \/><BR \/>ProSieben reagierte gelassen auf die Panne. Sprecher Christoph Körfer erklärte gegenüber der Bild.de: „Es gibt viele Strategien von ProSieben und seinen Partnern, um Spekulationen anzuheizen. Das ist eine davon. Lassen Sie sich gerne überraschen, was am Donnerstag im #GNTMFinale passiert.“