Papst kritisiert Gleichgültigkeit in Gesellschaft

Viele sehen dem gleichgültig zu, wie Franziskus kritisierte. Das Oberhaupt der katholischen Kirche mahnte zudem, einen mutigen Glauben zu haben und nicht in Bequemlichkeit zu verfallen. „Wir sind auf unsere Bedürfnisse fixiert, auf das, was wir essen und was wir anziehen sollen, und lassen das Verlangen nach dem, was darüber hinausgeht, verdunsten“, sagte er.Der Dreikönigstag wird in der katholischen Kirche als Erscheinung des Herren (Epiphanie) bezeichnet. Die Gläubigen erinnern dabei an die in der Bibel überlieferten Sterndeuter aus dem Morgenland, die zu Jesus-Krippe kamen. Der Tag ist in vielen Ländern und Teilen Deutschlands ein Feiertag.

