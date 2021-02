Paris Hilton gibt Verlobung bekannt – an ihrem 40. Geburtstag

US-Reality-Star Paris Hilton hat sich verlobt – und das große Glück an ihrem 40. Geburtstag publikumswirksam präsentiert. Sie veröffentlichte am Mittwoch in den sozialen Medien Fotos vom Heiratsantrag ihres Partners, Geschaftsmann Carter Reum.