Party-Sänger Ikke Hüftgold sagt Konzert in Südtirol ab und hilft in der Ukraine

Ikke Hüftgold (45), Partyschlager-Sänger und Musikproduzent, will Hunderte ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland holen und in sichere Obhut vermitteln. Dafür hat er sein Konzert in Südtirol am Freitag abgesagt: Mit Bussen ist er an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren.