Was eine stimmige Nikolausfeier ausmacht und welchen Wert diese christliche Tradition für unsere Gesellschaft hat, erzählt er im Interview. <BR \/><BR \/><b>„Kinder, Kinder, der Nikolaus kommt.“ Was löst dieser Satz bei Ihnen als erfahrener Nikolaus-Darsteller denn aus?<\/b><BR \/>Patrick Schmalzl: Vor allem Vorfreude. Bei meinen Auftritten als Nikolaus darf ich immer wieder erfahren, wie gewissenhaft sich viele Familien und Kinder auf das Fest des Hl. Nikolaus vorbereiten, sei es durch Basteleien, sei es durch die Dekoration der Wohnungen oder weil sie sich im Vorfeld auch mit dem Leben und Wirken des Hl. Nikolaus beschäftigt haben. Dann fällt es einem Nikolaus-Darsteller leicht, mit den Kindern in Kontakt zu treten, denn diese wissen, dass sie vor dem Nikolaus keine Angst haben müssen. So kann dann auch eine stimmige Feier gelingen. <BR \/><BR \/><b>Wie bereiten Sie sich auf Ihre Besuche vor?<\/b><BR \/>Schmalzl: Seit vielen Jahren besuche ich nicht nur einzelne Haushalte, sondern bin auch im Kindergarten eingeladen. So wird es auch heuer sein. Am Nachmittag gibt es im Dorf einen kleinen Einzug des Nikolaus in die Pfarrkirche, wo dann eine Wort-Gottes-Feier stattfindet. Anschließend sind alle Kinder zu einer Bescherung auf dem Spielplatz im Dorfzentrum von Marling eingeladen. Feier und Bescherung werden vom Familienverband und vom VKE organisiert. Natürlich muss man sich auf diese einzelnen Auftritte auch entsprechend vorbereiten. So hat mir die Verantwortliche des Kindergartens bereits den Ablauf des Besuches und einige Unterlagen wie Texte und Lieder zukommen lassen. Darauf kann ich meinen Besuch aufbauen. Auch mein Gewand wird rechtzeitig aus dem Kleiderschrank hervorgeholt und kontrolliert. Darüber hinaus beschäftige ich mich selbst einige Tage vorher nochmals intensiv mit dem Leben des Hl. Nikolaus, damit ich diesen auch würdig darzustellen vermag. <BR \/><BR \/><b>Worauf kommt es in Ihren Augen an, wenn man die Figur des Nikolaus verkörpert?<\/b><BR \/>Schmalzl: Die Legenden des Hl. Nikolaus erzählen alle davon, dass er ein Menschenfreund war und den Menschen in Notlagen zu Hilfe geeilt ist. Nie hat er dabei irgendwelche Bedingungen gestellt, die Hilfe war selbstlos. Gerade diese menschenfreundliche Haltung möchte ich bei meinen Auftritten verkörpern. Außerdem versuche ich, auf das Verhalten von kleinen Kindern zu reagieren. Da kann es schon mal vorkommen, dass ein Kind den Nikolaus an der Hand nimmt und ihm gleich etwas zeigen möchte. Aber es gibt auch Kinder, die Angst vor dem Nikolaus haben. Hier ist es wichtig, dass man als Nikolaus-Darsteller behutsam vorgeht und zuerst einmal etwas Abstand hält. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246839_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Wie hat es bei Ihnen mit der Verkörperung des Nikolaus begonnen?<\/b><BR \/>Schmalzl: Die Nikolaus-Tradition liegt bei uns in der Familie. Auch meine Mutter war vor vielen Jahren bereits als Nikolaus unterwegs, damals noch von ihrem Bruder als Krampus begleitet. Als ich dann bei der Katholischen Jugend war und bei uns im Dorf irgendwann keine Nikolaus-Darsteller mehr auftraten, haben wir uns zu zweit kurzerhand entschlossen, diesen Brauch wieder neu zu beleben. Das reicht bis zum Jahr 1998 zurück. Die ersten Hausbesuche waren für uns sehr aufregend, nicht alles ist dabei gelungen. Aber man lernt Jahr für Jahr dazu. <BR \/><BR \/><b>Was ist besonders schön, wenn man als Nikolaus unterwegs ist?<\/b><BR \/>Schmalzl: Ich glaube, es sind insbesondere die vielen leuchtenden Kinderaugen, die uns Nikolaus-Darsteller für unsere oft auch etwas anstrengende Arbeit reichlich belohnen. Und wie schon eingangs erwähnt, ist es für mich immer eine große Freude zu erleben, mit wie viel Herz die Kinder und auch die Familien bei den Feiern dabei sind. <BR \/><BR \/><b>Steht der Nikolaus-Besuch an, dann ist der Krampus in der Regel nicht weit weg …<\/b><BR \/>Schmalzl: Seit ich als Nikolaus-Darsteller in Marling unterwegs bin, haben wir immer auf die Figur des Krampus verzichtet. Rückblickend hat sich das auch bewährt. Klar, es gibt viele Orte, in denen der Nikolaus von Krampussen begleitet wird. Bei uns aber gibt es 100 Prozent Nikolaus. <BR \/><BR \/><b>Gibt es auch unliebsame Momente?<\/b><BR \/>Schmalzl: Weniger schön sind Besuche, bei denen man das Gefühl hat, irgendwie zu stören. Das ist der Fall, wenn etwa nebenher andere Aktivitäten stattfinden oder wenn die Kinder zu sehr auf die Geschenke fixiert sind. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1246842_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b>Was hat der Nikolaus üblicherweise alles in seinem Sack?<\/b><BR \/>Schmalzl: Die Nikolaus-Legenden erzählen immer wieder von den Gaben, die der Heilige verteilt hat. Zu den typischen Nikolaus-Geschenken zählen Nüsse, Lebkuchen, Mandarinen und eventuell Süßigkeiten. Bei meinen Hausbesuchen werden die Gaben von den einzelnen Familien vorbereitet und mir vor dem Auftritt übergeben. <BR \/><BR \/><b>Und wie sehr gehen die Auftritte an die Substanz? Kommt der Nikolaus nach einem langen Tag müde, aber glücklich nach Hause zurück?<\/b><BR \/>Schmalzl: Auf jeden Fall. Man startet jedes Mal mit Vorfreude, auch mit ein wenig Aufregung. Während der Auftritte gibt es meist wenig Zeit, sich auszuruhen. Aber dann, wenn man wieder zu Hause ist, sein Gewand ausgezogen und sich die weiß gefärbten Augenbrauen gewaschen hat, merkt man, dass diese Nikolaus-Auftritte anstrengend sind – sowohl auf körperlicher wie auch auf geistiger Ebene.<BR \/><BR \/><b>Wie haben sich die Erwartungen und das Verhalten vonseiten der Kinder im Laufe der Jahre verändert?<\/b><BR \/>Schmalzl: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass sich die Freude der Kinder von heute und der Kinder von meinen ersten Auftritten gar nicht wesentlich unterscheidet. Sicherlich macht sich heutzutage stärker die Tatsache bemerkbar, dass die Kinder oft durch Handy oder Fernseher abgelenkt sind und somit erst mal abgeholt werden müssen. Erst dann kann der eigentliche Besuch starten. Doch unterm Strich ist die Freude der Kinder auf den Nikolaus ungebrochen. Interessant finde ich, dass für viele der Nikolaus-Besuch auch ein bewusster Anlass zur Entschleunigung in der ansonsten hektischen Adventzeit geworden ist. Eine Zeit lang war die Anzahl der Geschenke, die die Eltern für meine Besuche vorbereitet haben, so groß, dass meine beiden Begleiterinnen Mühe hatten, sie in einem Mal in die Wohnung zu tragen. Mittlerweile kann ich aber feststellen, dass die meisten Familien wieder auf die „traditionellen“ Nikolaus-Geschenke zurückgreifen: Nüsse, Mandarinen und Süßigkeiten. <BR \/><BR \/><b>Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindertage, als Sie selbst noch gespannt auf den Nikolaus warteten?<\/b><BR \/>Schmalzl: Ich kann mich nur an einen einzigen Besuch des Nikolaus bei uns zu Hause erinnern. Wir haben, wie damals noch üblich, dem Nikolaus ein Gebet aufgesagt, in der Hoffnung, nur ja keinen Fehler zu machen. Denn draußen haben die Krampusse Radau gemacht, sodass die Angst groß war, sie würden jeden Moment zur Tür hereinkommen. Und tatsächlich: Kurz bevor der Nikolaus sich verabschiedete, tauchte hinter ihm plötzlich ein Krampus auf. Auf das entschiedene „Hinaus“ des Nikolaus-Darstellers ist der Krampus so schnell verschwunden, wie er gekommen war. Da habe ich verstanden, dass die Krampusse dem Nikolaus gehorchen müssen und man keine Angst haben muss. <BR \/><BR \/><b>Inwiefern sollte diese christliche Tradition weiter gepflegt und aufrechterhalten werden?<\/b><BR \/>Schmalzl: Ich finde es sehr wichtig, dass dieser jahrhundertealte Brauch weitergetragen wird, weil er wesentliche christliche Werte vermittelt. Die Tradition des Hl. Nikolaus bezieht sich nicht auf eine fiktive Figur wie den Weihnachtsmann oder Gestalten aus der Sagenwelt, sondern erzählt uns von einem Menschen, der wirklich gelebt hat und der von den Menschen so sehr geliebt und verehrt wurde, dass wir heute noch an ihn denken und sein Fest feiern. Außerdem ist es gut, als Nikolaus-Darsteller das bevorstehende Fest der Geburt Christi ins Gespräch zu bringen. Viele Menschen wissen kaum noch, was wir überhaupt an Weihnachten feiern und wie der Hl. Nikolaus zu Jesus in Bezug steht. Und dass er nichts mit dem Weihnachtsmann zu tun hat.