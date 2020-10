Patrik König: Wasser als Hobby und soziales Engagement

In der Öffentlichkeit vielleicht nicht so präsent, aber trotzdem so wichtig wie andere Zivilschutzorganisationen ist die Südtiroler Wasserrettung: Ihr Landeschef Patrik König sorgt jedenfalls dafür, ihrer Tätigkeit immer mehr Sichtbarkeit zu geben.Der Prissianer, der leidenschaftlicher Taucher und von Beruf Verkaufsleiter bei der Spezialbierbrauerei Forst ist, wird im „Dolomiten-Magazin“ vom heutigen Freitag in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie zudem das größte TV-Programm Südtirols und viele interessante Beiträge. Die Reportage ist diesmal dem Törggelen und anderen herbstlichen Genüssen bei uns „dahoam“ in Südtirol gewidmet. Außerdem enthält das „Magazin“ das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols. Jetzt auch mitsamt Streaming-Tipps!Um zu Sigourney Weaver aufzuschauen, gibt es viele gute Gründe, Ihre Körpergröße von 1,82 Meter ist nur einer davon. Die vielseitige Schauspielerin ist auch eine Feminismus-Ikone. Als Ellen Ripley glänzt sie in „Alien – Die Rückkehr“ am Dienstag, 20. Oktober, auf Kabel 1 und ist daher im „Dolomiten-Magazin“ unser „Star der Woche“.Und nicht zu vergessen: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es jetzt auch mit großem Preisrätsel. Woche für Woche sind einmalige Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

