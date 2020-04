Paul Walker: Tochter postet emotionales Video

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Vielen dürfte Paul Walker aus der Action-Filmreihe Fast & Furious bekannt sein. Darin hat er die Rolle des Undercover-Cops Brian O’Connor verkörpert. Er war gemeinsam mit Vin Diesel seit Beginn der Filmreihe im Jahr 2001 Teil des Casts. Sein letzter Film war Fast & Furious 7 aus dem Jahr 2015. Nach Walkers Tod mussten seine Brüder einspringen, um bereits begonnene Dreharbeiten abschließen zu können.aul Walker verunglückte nämlich am 30. November 2013 bei einem Autounfall tödlich. Er war nördlich von Los Angeles mit seinem befreundeten Rennfahrer Roger Rodas in einem Porsche Carrera unterwegs, als Rodas die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dabei prallten die beiden an einen Baum, ehe das Auto in Flammen aufging. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Anschließend durchgeführte Untersuchungen ergaben, dass Paul Walker nach dem Aufprall noch gelebt hat. Er schaffte es allerdings nicht, sich rechtzeitig aus dem Auto zu befreien.Der plötzliche Tod von Paul Walker war für viele ein unglaublicher Schock, allen voran für seiner Tochter Meadow. Die 21-Jährige hat jetzt ein hoch emotionales Video von ihrem Vater auf Instagram gepostet, das nur wenige Wochen vor seinem Tod entstand. In dem kurzen Clip überrascht sie ihren Vater zu seinem 40. Geburtstag. Auf Instagram schrieb dazu: „Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal teilen würde.“Meadow hat nach dem Tod ihres Vaters zum Gedenken an ihn die „Paul Walker Foundation“ gegründet, die sich vor allem für den Schutz der Meere einsetzt. Erst kürzlich hat sie zudem bekannt gegeben, dass die von ihr gegründete Foundation zusammen mit der städtischen Essensausgabe von Los Angeles Mahlzeiten für Kinder während der Corona-Krise bereitstellt.

mat