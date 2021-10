Paul Walkers Tochter hat geheiratet – Von Vin Diesel zum Altar geführt

Am vergangenen Freitag postete Meadow Walker auf Instagram Fotos und ein Schwarz-Weiß-Video von ihrer Hochzeitsfeier mit dem Kommentar „Wir sind verheiratet“.Walker und der britische Schauspieler Louis Thornton-Allan hatten im August ihre Verlobung bekanntgegeben.Der Patenonkel der Braut Vin Diesel war natürlich auch unter den Hochzeitsgästen und führte die strahlende Braut anstelle seines gestorbenen Freundes Paul Walker zum Altar.Laut der Zeitschrift „People“ gab sich das Paar an einem Strand in der Dominikanischen Republik das Ja-Wort.Meadow ist die Tochter von ihm und seiner früheren Freundin Rebecca Soteros.

apa