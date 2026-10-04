<b>Von Albert A. Feldkircher<\/b><BR \/><BR \/>Warum nennen wir diesen Lebensabschnitt eigentlich „Ruhestand“? Wer möchte schon von einem Tag auf den anderen ruhiggestellt werden? Auch das Wort „Pension“ sagt wenig darüber aus, was jetzt kommt.<BR \/><BR \/>Ich persönlich finde ein anderes Bild schöner: die Zeit der Ernte. Wenn wir unser Leben als einen Garten betrachten, haben wir viele Jahre gesät, gepflanzt, gepflegt und gearbeitet. Irgendwann dürfen wir ernten. Nicht alles ist aufgegangen, was wir gesät haben. Manches ist anders gekommen. Es gab Stürme, Krankheiten, Enttäuschungen und Verluste.<BR \/><BR \/>Aber es gibt auch Früchte: Erfahrungen, Beziehungen, Wissen, Erinnerungen und Fähigkeiten. <BR \/><BR \/>Und vielleicht gibt es manches, das wir immer auf später verschoben haben. Oft höre ich Männer sagen: „Wenn ich einmal in Pension bin …“<BR \/><BR \/>Und plötzlich ist dieses „später“ da. Dann tauchen Fragen auf wie:<BR \/>> Was passiert mit mir, wenn das Berufsleben aufhört?<BR \/>> Was passiert mit meinen Beziehungen?<BR \/>> Wer bin ich eigentlich?<BR \/>> Wofür werde ich noch gebraucht?<BR \/>> Was kommt noch?<h3>\r\nWenn die Arbeit wegfällt<\/h3>Der Übergang in die Pension ist ein einschneidendes Ereignis. <BR \/>Arbeit bedeutet nicht nur Geldverdienen. Sie gibt dem Alltag Struktur, stellt uns vor Aufgaben und verbindet uns mit anderen Menschen. Sie vermittelt das Gefühl, gebraucht zu werden, und stiftet Sinn. Gerade für viele Männer ist sie zudem ein wichtiger Teil der Identität. Auf die Frage „Wer bist du?“ folgt dann oft die Antwort: „Ich bin Lehrer, Arzt oder Handwerker.“ Wir beschreiben uns über das, was wir tun. <BR \/>Irgendwann fällt dieses Tun weg. <h3>\r\nWer bin ich eigentlich?<\/h3>Gerade bei Männern kann diese Frage besonders deutlich werden, vor allem bei jenen, die sich stark über ihren Beruf definieren und andere Fähigkeiten vernachlässigt haben. In meiner beruflichen Arbeit begegnen mir immer wieder Männer, die nach der Pensionierung regelrecht in ein Loch fallen. Nicht unbedingt, weil ihnen die Arbeit fehlt, sondern weil plötzlich etwas wegfällt, das Orientierung und Anerkennung gegeben hat.<BR \/><BR \/>Nicht mehr gebraucht zu werden, ist ein Gefühl, das in dieser Phase häufig auftaucht. Aber stimmt das wirklich? Man ist vielleicht nicht mehr der Chef oder die Person, die alles organisiert. Doch gebraucht zu werden kann vieles bedeuten: den Enkelkindern zuzuhören, mit Freunden zu lachen, Nachbarn zu helfen oder Erfahrungen an junge Berufstätige weiterzugeben. Oder anders gefragt: Braucht unsere Gesellschaft ältere Menschen nicht gerade deshalb, weil sie etwas mitbringen, das man nicht kaufen kann: Lebenserfahrung und Zeit? <BR \/>Ich komme auf einen Satz meines geschätzten Kollegen Markus Ho<?TrVer>\r\nfer zurück: „Altwerden ist nichts für Feiglinge!“<BR \/><BR \/>Tatsächlich braucht es Mut zum Loslassen: von Rollen, Aufgaben, Einfluss und manchmal auch von Gesundheit. Irgendwann müssen wir sogar manche Träume und Vorstellungen davon loslassen, wie unser Leben hätte sein können. In einer Gesellschaft, die Leistung hoch bewertet, kann die Aufgabe des Älterwerdens also darin bestehen, langsamer zu werden, weniger Gas zu geben, bewusster zu gehen und Schritt für Schritt heimzukommen.<BR \/><BR \/><h3>\r\nPartnerschaft und soziale Beziehungen<\/h3>Die Pension ist auch ein Beziehungsgeschehen. Ich selbst hatte mich darauf gefreut, mehr Zeit mit meiner Frau zu verbringen: ausschlafen, gemeinsam frühstücken, Unternehmungen machen und reisen. Das ist uns bis heute weitgehend gelungen. Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass jeder seine eigenen Zeiten, Freiräume und Rückzugsorte braucht. Nähe und Distanz mussten wir neu austarieren. <BR \/><BR \/>Denn eines stimmt: Wir verändern uns. Und der andere auch. <BR \/>Das wird oft unterschätzt. Unterschiedliche Interessen, neue Gewohnheiten oder gesundheitliche Einschränkungen können Beziehungen verändern. Bei mir ist beispielsweise eine Hörbeeinträchtigung eingetreten. Sie erschwert manchmal die Verständigung und führt dazu, dass ich mich schleichend aus manchen sozialen Situationen zurückziehe. <BR \/><BR \/>Besonders größere Veranstaltungen meide ich heute häufiger. Doch vielleicht gehört auch das zur Erntezeit des Lebens: ehrlich hinzuschauen, das anzunehmen, was ist, und die Möglichkeiten zu entdecken, die trotzdem bleiben. Die Pension muss kein Rückzug sein. Sie kann eine Einladung sein, das Leben auf eine neue Weise zu gestalten.<BR \/><BR \/><b>Albert A. Feldkircher<\/b> (*1947, aus Egg\/Bregenzerwald) ist Trainer, Coach und Berater in der Erwachsenenbildung – und auch in Südtirol tätig. Schwerpunkt dabei ist unter anderem die Männerberatung.