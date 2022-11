Persönlicher Brief von Königin Elisabeth II. versteigert

Der Startpreis lag bei 2600 Euro. Der handgeschriebene 2-seitige Brief der im September gestorbenen Königin (1926-2022) aus dem Jahr 1966 richtet sich an eine passionierte Reiterin. Er war laut Auktionshaus von der Monarchin eigenhändig geschrieben und mit „Elizabeth R“ signiert, adressiert an ein Londoner Luxushotel, in dem die Empfängerin damals residierte.Die Adressatin Etti Plesch, geborene Maria Gräfin von Wurmbrand-Stuppach (1914-2003), war mit einem wohlhabenden ungarischen Anwalt verheiratet. Ihre ganze Leidenschaft galt dem Pferdesport, was sie eng mit der pferdeverrückten Königin verbunden hat. Gleich 2 Mal gewannen Tiere aus Pleschs Stall das Epsom Derby, das als prestigeträchtigstes Rennen Englands galt.