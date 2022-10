Peter Prieth: „Am Tag nach dem Ausgehen fühle ich mich zu alt dafür“

Peter Prieth wurde 1974 in Bozen geboren. Nach der Matura an der Gewerbeoberschule absolvierte Prieth an der Universität Padua das Ingenieurstudium in Elektrotechnik. Bevor er 2015 die Direktion der Landesberufsschule für Handwerk und Industrie in Bozen übernahm, war Prieth 11 Jahre als Lehrkraft für Elektrotechnik tätig. - Foto: © privat