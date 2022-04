„Pflück“ dir s+ zum Sonderpreis!

Nach dem Start vor bald eineinhalb Jahren blüht in diesen Wochen auch beim Premiumportal von Stol und SportNews einiges auf. So ist die Zahl der täglich veröffentlichten Artikel deutlich angestiegen. Das gilt für den gesamten „Strauß“ an Themen, der angeboten wird.Täglich erhalten die Abonnentinnen und Abonnenten einen bunten Mix, der vom politischen Hintergrundbericht und Kommentar über aktuelle Berichte aus dem Land bis hin zu Nachrichten aus den Bezirken reicht. Auch Beiträge zu Lebenshilfe und Interessantem aus der Welt werden geboten. Nicht zu vergessen ist die umfangreiche Berichterstattung rund um den heimischen Sport - von den Profis bis hin zu den Amateuren. In der Fülle der täglichen Nachrichten und Infoangebote bietet das Premiumportal s+ eine Auswahl, die Wichtiges, Nützliches, Interessantes und Unterhaltsames bündelt.Ein großes Plus, das immer mehr Userinnen und User entdecken, ist das immense Archiv, in dem Hunderttausende Artikel von Südtirol Online aus den vergangenen 30 Jahren abrufbar sind – eine Fundgrube für alle, die zum Beispiel etwas über Ereignisse im eigenen Dorf oder spannende Persönlichkeiten erfahren wollen.Das alles und noch viel mehr gibt es bei der Aktion „Frühlingserwachen“ zum Spezialpreis von– bei Abschluss eines Jahresabos. Wie immer besteht auch hier die Möglichkeit, s+ einen Monat lang kostenlos zu testen.Das Frühlingsangebot ist aber auf kurze Zeit begrenzt, in allen anderen Jahreszeiten kostet s+ pro Monat 9,99 Euro; aufgeweckte Leute erhalten ein Jahresabo beim Frühlingserwachen also umDieser schöne Vorteil ist schnell gesichert: Das günstige Abo von s+ gibt es mit wenigen Klicks auf www.stol.it oder direkt in der kostenlosen Smartphone-App von Stol (auf Google Play und iTunes ).