Philipp Donat hat die Jungschar im Blut

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“

Er ist erst 29 Jahre alt, aber schon seit über 20 Jahren bei der Katholischen Jungschar Südtirols aktiv. Philipp Donat aus Frangart hat praktisch alle Vereinsetappen absolviert und 2021 das Ehrenamt des 1. Vorsitzenden der größten Kinderorganisation des Landes übernommenIm „Dolomiten-Magazin“, das am kommenden Freitag erscheint, wird der junge ehrenamtliche Jungschar-Chef aus der Eppaner Fraktion Frangart, der beruflich in der Obstversteigerung Sigmundskron sowie in seiner Landwirtschaft arbeitet, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um Schloss Trauttmansdorff mit seinen 2 Highlights: den gerade jetzt im Frühling herrlich bunten Gärten und dem Touriseum.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Daisy Ridley. Die 30-jährige Britin glänzt als Rey in „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ (Sonntag, 27. März, Pro 7, 20.15 Uhr).