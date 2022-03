Philipp Moser: Freizeit genießen mit Familie und Freunden

Nur zu Hause herumzusitzen, nein, das ist seine Sache nicht. Als Unternehmer und Präsident des Handels- und Dienstleistungsverbandes (hds) bleibt Philipp Moser aus Welsberg nur wenig Freizeit. Diese verbringt der Pusterer am liebsten mit seiner Familie und Freunden draußen in der Natur, beim Skifahren, Wandern, Segeln und Reisen. Oder auch bei einem guten Essen.Im „Dolomiten-Magazin“, das am heutigen Freitag erschienen ist, wird der 51-jährige Internettechnik-Spezialist, dessen Familie aus Ehefrau Sigrid und den 3 Söhnen Simon, Dominik und Tobias besteht, in der Rubrik „Menschen in der Freizeit“ etwas näher vorgestellt.Im „Dolomiten-Magazin“ finden Sie außerdem viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die endlich wieder erlaubten Feste und Feiern und das dazugehörige Outfit für Drinnen und Draußen.„Star der Woche“ im „Dolomiten-Magazin“ ist diesmal Michelle Dockery. Die 40-jährige Britin begeistert als Lady Mary auch in der Kino-Fortsetzung von „Downton Abbey“ (Sonntag, 13. März, RTL, 20.15 Uhr).

