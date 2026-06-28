„40 lange Jahre bestreite ich als Transplantierter sportliche Wettkämpfe – zusammen mit diesen beiden Erfolgen ist das ein perfekter Zeitpunkt, endgültig einen Schlussstrich zu ziehen“, erzählt Michael Prenner am Telefon. Die Europameisterschaften für Transplantierte in Holland laufen noch bis zum heutigen 28. Juni, mehr als 1.000 Organtransplantierte, Dialysepatienten und Spenderfamilien aus ganz Europa messen sich in 15 verschiedenen Sportarten. <BR \/><BR \/>Prenner sicherte sich die Goldmedaille im Einzelzeitfahren und eine Silberne in der Disziplin Bowling. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328412_image" \/><\/div>\r\nDer Sport begleitet ihn seit seiner ersten Nierentransplantation im Juli 1985 durchs Leben, der Sport habe ihm immer wieder neue Ziele beschert, zugleich auch wertvolle Freundschaften und Gesundheit. „Ich bin schon einige Male knapp dem Tod entronnen, bin aber immer positiv geblieben und habe nach vorne geschaut“, konstatiert der Unterlandler, der 1990 den Transplant-Sportclub Südtirol aus der Taufe hob und damit die erste Sportorganisation für Organtransplantierte in ganz Italien. Im Laufe seiner langen Karriere sammelte er mehr als 55 Medaillen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328415_image" \/><\/div>\r\nMichael Prenner, der erst vor rund vier Jahren seine dritte Spenderniere erhielt, versteht seine Erfahrungen auch stets als Auftrag, auf die Bedeutung der Organspende aufmerksam zu machen. In Südtirol warten derzeit etwa 40 Menschen auf ein Spenderorgan, der Großteil auf eine Niere. Die Thematik ist letzthin wieder stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten, weil jeder Bürger bei der Beantragung der elektronischen Identitätskarte (CIE) nach seinem Willen zur Organ- bzw. Gewebespende gefragt wird.<BR \/><BR \/>Michael Prenner blickt hingegen dieser Tage auf seinen besonderen Werdegang zurück. „Ich werde wohl keine Wettkämpfe mehr bestreiten, aber tatsächlich muss ich nochmals genauer drüber nachdenken“, sagt er.