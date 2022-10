Platz 3 für die Getrum-Alm im Sarntal

In Vertretung der Nutzer des größten heimischen Outdoorportals Sentres und Outdooractive sowie der Leser der Tageszeitung „Dolomiten“ übergab dabei das Team von Mitorganisator First Avenue das begehrte Gütesiegel.„Wahnsinn! Wir möchten uns bei allen Teilnehmern uns unsere treuen Gäste für die vielen Stimmen bedanken. Ein Dank auch an Sentres und Outdooractive und an die ,Dolomiten‘ -Redaktion sowie an alle, die an dieser Kampagne mitgewirkt haben. Wir sind schon gespannt auf die Neuauflage im nächsten Jahr“, sagte Getrum-Alm-Wirt Heiner Gruber.Die zur Auswahl stehenden Almhütten wurden von einem Team der „Dolomiten“ und der Sentres/Outdooractive-Redaktion in Zusammenarbeit mit der Spezialbier Brauerei Forst ausgewählt und nominiert.„Unsere Almen sind wahre Wohlfühlplätze. Sie verwöhnen Wanderer und Mountainbiker auf ihren Touren durch die wunderschöne Bergwelt mit regionalen Produkten und herzlichster Gastfreundschaft. Mit unserer jährlichen Aktion wollen wir auch dazu beitragen, die Arbeit der Alm-Wirte wertzuschätzen und allen für ihren großartigen Einsatz zu danken“, sagte Michael Hölzl, Geschäftsführer und Mitinhaber von First Avenue. Die Vorbereitungen zur Wahl der beliebteste Winterhütte sind schon im Laufen.Wen die Leser zu zweitschönsten Alm Südtirol wählten, erfahren Sie demnächst auf STOL.Zur schönsten Alm Südtirols 2022 wurde die Auener Alm im Sarntal gewählt. STOL war bei der Prämierung dabei. Hier können Sie das Video sehen: