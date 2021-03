Plötzlich blond: Billie Eilishs grüne Phase ist vorbei

Mit 2 Posts auf einem sozialen Netzwerk offenbarte „Ocean Eyes“-Sängerin Billie Eilish der Öffentlichkeit ihren neuen Look: Bei der Grammy-Verleihung am Sonntag erschien sie noch mit schwarzen Haaren mit grünem Ansatz, nun zeigt sie sich komplett in blond.In einem kurzen Video, das die mehrfache Grammy-Gewinnerin am Mittwoch postete, zeigt sie lachend ihre neue Frisur. Das Video erreichte innerhalb kurzer Zeit über 22 Millionen Likes. Genauso beliebt war auch ihr zweiter Post – ein Foto ihrer blonden Mähne – das mittlerweile auf 17 Millionen Likes kommt. „Pinch me“ („kneif mich“) schrieb sie dazu, offenbar recht zufrieden mit ihrem neuen Aussehen.Eilishs neue Frisur löste in den sozialen Medien zahlreiche Reaktionen aus. Die meisten Nutzer reagierten positiv. Rapper-Kollegin Megan Thee Stallion zum Beispiel schickte mehrere Herz-Emojis. Die 19-jährige Eilish hatte ihre grünen Haare in den vergangenen Jahren zu ihrem Markenzeichen gemacht.

stol/dpa