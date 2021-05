Plötzlich Schlossbesitzer in Frankreich

Der Filmemacher Philipp Mayrhofer (45) aus Bozen hat mit seiner britischen Frau Anna (35) und den beiden Töchtern ein Château in der Normandie gekauft. Wie die Familie das Gebäude aufwendig in Eigenregie renoviert, ist in einer TV-Serie und in einem witzig-ironischen YouTube-Kanal zu sehen. + Von Christoph Höllrigl