Pocher-Ex urlaubt in Südtirol

Monica Ivancan genießt gerade zusammen mit ihrer Familie den Sommerurlaub in Tscherms. Das deutsche Model zeigte sich auf Instagram von der Südtiroler „Traumkulisse“ beeindruckt.Gemeinsam mit ihren Kindern unternahm die zweifache Mutter, die am heutigen Donnerstag 43 Jahre alt wird, eine Wanderung am Vigiljoch.Ivancan ist durch ihre Teilnahme an der TV-Sendung „Bachelorette – die Traumfrau“ und durch ihre 4-jährige Beziehung (von 2005-2009) zu Comedian Oliver Pocher bekannt.

jno