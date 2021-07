Podolski, Michalsky, Janzen: Neue Jury für das RTL-„Supertalent“ komplett

Die neue Jury der RTL-Show „Das Supertalent“ ist komplett: Designer Michael Michalsky (54) und Moderatorin Chantal Janzen (42) werden in der kommenden Staffel neben Fußballer Lukas Podolski (36) am Jurypult sitzen. Das gab der Sender am Montagabend in in den sozialen Medien bekannt.