Die Erkrankung sei im Zuge einer Untersuchung kurz vor einer Tournee entdeckt worden, sagte der 85-Jährige in der Sendung „Good Morning Britain“. <BR \/><BR \/>Die Behandlung war demnach erfolgreich, „im Moment“ sei der Krebs verschwunden, sagte Richard. Ob der Krebs wieder zurückkomme, wisse er nicht, solche Dinge könne man nicht vorhersagen. <BR \/><BR \/>In dem Fernsehinterview sprach sich Richard auch für Vorsorgeuntersuchungen aus. „Wir alle verdienen die gleiche Möglichkeit, einen Test zu bekommen und dann sehr früh mit Behandlungen zu beginnen.“