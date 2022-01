Der Preis für Föderalismus- und Regionalforschung 2022, der von den Landtagspräsidenten Österreichs und Südtirols sowie dem Institut für Föderalismus in Innsbruck vergeben wird, wird auch heuer wieder ausgeschrieben.Diese Initiative richtet sich an Autoren von Diplom- und Doktorarbeiten oder Projekten aus Forschung und Verwaltungspraxis, in deutscher oder englischer Sprache, die in den letzten 2 Jahren verfasst worden sind. Erwartet werden Arbeiten zu den Themen Föderalismus, Governance in Mehrebenensystemen, Deregulierung, Subsidiarität und regionale Autonomie, wobei ein hohes Innovationspotenzial erwartet wird.Der mit 4000 Euro dotierte Preis kann an mehrere Gewinner vergeben werden (Mindestbetrag: 1000 Euro); teilnahmeberechtigt sind Personen bis zu einem Alter von 35 Jahren. Die Jury, die die Beiträge bewertet, setzt sich aus renommierten und erfahrenen Dozenten und Experten aus den Bereichen Verfassungsrecht, Politik- und Verwaltungswissenschaft zusammen.Bewerbungen sind bis zum 31. März 2022 an das Institut für Föderalismus (Adamgasse 17, 6020 Innsbruck, E-Mail [email protected] ) zu richten.Dem Antragsformular www.foederalismus.at/foederalismuspreis ) sind die wissenschaftliche Arbeit beziehungsweise eine ausführliche Beschreibung des Projekts einschließlich einer Zusammenfassung/Kurzdarstellung sowie - im Falle einer Diplom- oder Doktorarbeit - die entsprechende Bewertung beizufügen.

