Prinz Harry: „Tod meiner Mutter ließ mich zu Alkohol und Drogen greifen“

In dem Interview für die Doku-Reihe des Streamingdiensts von Apple „The Me You Can't See“ („Das Ich, das Du nicht siehst“) sagt Harry unter anderem, er habe zeitweise zu Alkohol und Drogen gegriffen, um mit seinen Gefühlen fertig zu werden.„Ich war bereit zu trinken, ich war bereit, Drogen zu nehmen (...)“, so der 36 Jahre alte Royal, der im vergangenen Jahr aus dem engeren Kreis der britischen Königsfamilie ausgeschert ist. Er habe an einem einzigen Freitag oder Samstag Alkohol für eine ganze Woche getrunken, „nicht, weil mir das Spaß gemacht hat, sondern weil ich versucht habe, etwas zu verbergen“, so Harry.Seine Mutter Prinzessin Diana starb im Jahr 1997 auf der Flucht vor Paparazzi bei einem Autounfall in Paris, als Harry erst 12 Jahre alt war. Über ihre Beerdigung, bei der er gemeinsam mit seinem Bruder William und weiteren Familienmitgliedern vor den Augen Zehntausender Menschen kilometerweit hinter dem Sarg hinterhergehen musste, sagte er: „Es war, als hätte ich meinen Körper verlassen“. Er habe nur ein Zehntel der Emotionen gezeigt, die alle anderen zeigten und gedacht: „Das war meine Mutter – ihr habt sie noch nicht einmal jemals getroffen.“In seiner Familie sei nicht über den Tod Dianas gesprochen worden, so Harry weiter. Sein Vater habe immer zu ihm und seinem Bruder William (38) gesagt: „So war es für mich, dann wird es auch für euch so sein.“ Das ergebe aber keinen Sinn. „Der einzige Weg, sich zu befreien und auszubrechen, ist, die Wahrheit zu sagen“, so Harry. Er werde sich nie wieder zum Schweigen bringen lassen.

dpa