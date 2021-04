Prinz Louis feiert 3. Geburtstag

Hinter der Kamera stand wie so oft bei diesen Anlässen Louis' Mutter Kate. Es entstand vor seinem ersten Tag im Kindergarten in dieser Woche, wie der Palast mitteilte.Die 2-wöchige Trauerzeit für den am 9. April im Alter von 99 Jahren verstorbenen Mann von Elizabeth II. (95), Prinz Philip, lief am Freitag aus – damit dürfte einer Feier für Louis im privaten Rahmen nichts entgegengestanden haben.Seine neuen Freunde im Kindergarten durften sich wahrscheinlich über ein Stück Kuchen freuen, wie britische Medien spekulierten.

apa/dpa