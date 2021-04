Prinz William: „Ich werde meinen Großvater vermissen“

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

„Ich werde meinen Großvater vermissen“, schrieb der Herzog von Cambridge (38) in einem online veröffentlichen Statement. „Aber ich weiß, dass er wollen würde, dass wir weitermachen mit der Arbeit.“Seine Ehefrau, Herzogin Kate, und er würden die britische Königin Elizabeth II. weiterhin unterstützen in den kommenden Jahren. Er sei dankbar, den im Alter von 99 Jahren gestorbenen Herzog von Edinburgh bis ins Erwachsenenalter an seiner Seite gehabt zu haben, schrieb William weiter.Auch die Erfahrungen, die seine Kinder mit ihrem Urgroßvater hätten erleben dürfen, werde er niemals für selbstverständlich halten. Neben dem Statement veröffentlichten Kate und William ein Foto ihres Sohnes George (7) mit Prinz Philip auf einer Kutsche.Sehen Sie hier Prinz Philips Leben in Bildern:

dpa