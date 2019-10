Prinz William und Kate besuchen Lahore

Der britische Prinz William und seine Frau Herzogin Kate sind am vierten Tag ihres fünftägigen Besuchs in Pakistan in der östlichen Stadt Lahore eingetroffen. Dort wollten sie am Donnerstag eine historische Moschee besuchen und an einer Geburtstagsfeier in einem Waisenhaus teilnehmen.