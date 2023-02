Projekt Osterdings geht online

Um die Wartezeit bis zur ersten Folge zu verkürzen, erscheinen auf den Instagram- und Youtube-Kanälen von Osterdings vielfältige Beiträge. Unter anderem werden die Schauspielenden und deren Rollen vorgestellt und Einblicke in die Dreharbeiten ermöglicht. Dies sind Vorboten für die 41 Kurzvideos, in denen Jugendliche erklären, beschreiben und aufzeigen, was Ostern hier und heute für uns bedeuten kann.Schauspielerin Magdalena Ferdigg findet zum Beispiel: „Bei den Dreharbeiten ist eigentlich genau das passiert, was in den Videos dargestellt wird. Viele verschiedene Menschen sind zusammengekommen und haben sich ausgetauscht und angefreundet.“Der Startschuss für die Veröffentlichung der Videoreihe „Osterdings“ fällt am 22.02.2023.