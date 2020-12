Promi-Patenschaften bei „Südtirol hilft“: Die nächste Versteigerung steht an

Der Oberhirte macht sich ganz besonders für das „Haus St. Margareth“ stark, wo obdachlose Frauen ein Dach über dem Kopf und Unterstützung bekommen.Damit wird Frauen geholfen, die aus den unterschiedlichsten Gründen keinen anderen Ausweg mehr sehen und die Hilfe dringend nötig haben.Obdachlosigkeit ist nicht nur männlich. Auch Frauen sind betroffen, zunehmend junge Frauen. Oft nach Schicksalsschlägen wie dem Tod des Lebenspartners, Scheidung, Trennung oder erlebter Gewalt. Oft wegen schwieriger Familienverhältnisse oder Abhängigkeitsproblematiken. Das Leben auf der Straße ist gefährlich. In dem von der Caritas geführten „Haus Margaret“ in Bozen, dem bisher einzigen Obdachlosenhaus für Frauen in Südtirol, finden sie Schutz und Obdach. Das „Haus Margaret“ bietet 18 Frauen einen sicheren Platz.kennt das Haus Margaret schon seit Jahren. Ihm ist dieses Angebot für Frauen, die nicht mehr weiterwissen, ein ganz besonderes Anliegen. Deshalb hat er auch sofort die Patenschaft dafür übernommen. Für einige Frauen ist das Haus Margaret die einzige Chance, einem Schicksal zu entfliehen, das sie nicht mehr länger ertragen können.Mitbieten können Sie auch telefonisch unter 0471/443033.

