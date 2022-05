Psairer Musikfestival: Bald ist es soweit

Zwei Jahre lang haben sich die Schlagerfans aus Südtirol und darüber hinaus gedulden müssen, nun aber ist es fix: Bald findet das Alpenregionstreffen der Schützen mit dem Psairer Musikfestival statt.Vom 13. bis 15. Mai erwartet das Passeiertal nicht nur mehr als 5000 Schützen aus Tirol und Bayern, sondern eine große Schlager-Hitparade: „LederHosenRockerin“ und „Wirbelwind“live mit ihrer Band, die legendärenmit ihrer mehr als 30-jährigen Bühnenerfahrung,mit ihrem ureigenen rockigen Alpenpunk,mit ihren Neuinterpretationen altbekannter Hits und noch einige Stars mehr werden das Schlagerzelt beim Festplatz von St. Martin in ein Stimmungszelt verwandeln.Das Alpenregionstreffen ist aber nicht nur das Schlagerevent des Jahres in Südtirol, sondern auch die Party des Jahres mit den „Best of DJs“ mit internationalen Showacts im separaten Zelt am Freitag und am Samstag. Mit dabei sind unter anderemundDie Tickets sind limitiert. Im Vorverkauf können Eintrittskarten nur als Kombitickets für Freitag, 13. Mai, und für Samstag, 14. Mai, erworben werden. Das vollständige Musikprogramm wird laufend unter www.alpenregionstreffen.com aktualisiert.Tickets für das Psairer Musikfestival gibt es unter www.alpenregionstreffen.com , unter www.ticketone.it , in den Athesia-Buchhandlungen und in den Tourismusbüros im Passeiertal.