Im Interview spricht der Fotograf und Filmemacher über magische Momente in der Natur, die Tücken des Jobs und warum man sich in diesem Metier mitunter durchaus als Extremsportler fühlen darf. <BR \/><BR \/><b>Naturfotografen und -filmer kommen sozusagen von Natur aus viel in der Welt herum. Wo befinden Sie sich und an welchem Projekt arbeiten Sie gerade?<\/b><BR \/>Lukas Schäfer: Momentan befinde ich mich zusammen mit einem dreiköpfigen Team in Tadschikistan. Wir drehen an einer zweiteiligen Naturdoku für die bekannte ORF-Sendereihe „Universum“. Koproduzenten sind ZDF, Arte und ein chinesischer TV-Sender. Diese Auftragsarbeit hat mich nun schon zum wiederholten Male nach Kasachstan, Tadschikistan und Kirgisistan geführt, als einer von drei Hauptfilmern bin ich zuständig, die Schönheit der Natur, die Vielfalt der Tierwelt und das Leben der Menschen, die an Naturschutzprojekten arbeiten oder noch ein sehr ursprüngliches, naturverbundenes Dasein führen, zu filmen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323252_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>Klingt abenteuerlich. Wie sind die Bedingungen vor Ort?<\/b><BR \/>Schäfer: Es ist auch abenteuerlich, da man in der totalen Wildnis unterwegs ist. Man muss sich auf die klimatischen Bedingungen einstellen und sich von der Komfortzone verabschieden. Aber gerade das mag ich so sehr an meinem Job, gerade das gibt mir unheimlich viel. <BR \/><BR \/><b>Ist man in diesem Job zwangsläufig auch ein bisschen Extremsportler?<\/b><BR \/>Da ist tatsächlich etwas dran. Man muss lernen, extreme Situationen zu bewältigen. Das können Hitze, Kälte, wenig Schlaf und rationiertes Essen sein. Manchmal schleppt man die 30 Kilo schwere Ausrüstung auf 5.000 Meter hohe Berge, manchmal nächtigt man bei minus 20 Grad im Zelt. Aber wie gesagt: Gerade an solchen Erfahrungen wächst man, sie halten einen lebendig. Dieses Gefühl der Freiheit habe ich schon als kleiner Bub immer gesucht. Deshalb bin ich meinem Vater Paul sehr dankbar, denn er hat mich schon in sehr jungen Jahren mit in die Berge genommen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323255_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>War das Fotografieren somit ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist?<\/b><BR \/>Zuallererst wollte ich zwar Baggerfahrer und Pilot werden, dann aber stand tatsächlich Naturforscher ganz oben auf der Liste. Entscheidend waren die Erlebnisse mit dem Fotografen Sepp Hackhofer, einem Freund meines Vaters, der mich immer wieder mal zur Vogelbeobachtung mitnahm. Eigentlich war ich ein unruhiges Kind, aber ich konnte stundenlang beobachten und staunen. Und so ist es noch heute: Beim Beobachten der Natur, Gewittern in den Bergen oder schaurig schönen Landschaften kann ich mich aufladen. Wenn jeder abhauen will, dann will ich bleiben. Dann spüre ich die einzigartige Energie der Natur am intensivsten.<BR \/><BR \/><b>Und so bringt es der Job des Naturfotografen mit sich, dass man Zeuge der Schönheiten unserer Erde wird, oder?<\/b><BR \/>Ja, und dabei wird einem die kleine Dimension unseres Daseins bewusst. So wird man ruhiger, ausgeglichener und schätzt die kleinen Dinge. All das erfüllt einen mit Demut, Zufriedenheit und Dankbarkeit.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323258_image" \/><\/div>\r\n<b>Möchten Sie gerade das mit Ihren Bildern vermitteln?<\/b><BR \/>Absolut. All das sehen zu können, ist ein großes Privileg. Mit meinen Aufnahmen möchte ich auch andere Menschen berühren, Achtsamkeit und Sensibilität vermitteln. Wer sich auf die Natur einlässt, wird belohnt. <BR \/><BR \/>J<b>edoch dürfte Ihr Job auch mit Entbehrungen verbunden sein, oder?<\/b><BR \/>Natürlich, ich war oft an dem Punkt, an dem ich alles hinschmeißen wollte. Um diese Tätigkeit auf professionelle Beine zu stellen, muss man sich durchbeißen, sich viele Fähigkeiten aneignen, unbeirrt an seinem Weg festhalten und aus der Masse herausstechen. Man sichtet nächtelang Material am PC, steckt unheimlich viel Zeit rein, ist beständig unterwegs. Trotz alledem: Das Filmen und Fotografieren gibt mir genau das, was ich brauche, um ganz bei mir zu sein. <BR \/><BR \/><b>In Südtirol gibt es viele herausragende Naturfotografen, den Sprung zum Profi möchten jedoch nur die Allerwenigsten vollziehen. Wie schafft man es, davon zu leben?<\/b><BR \/>In meinem Fall ist es so, dass ich auf mehrere Standbeine setze. Eines sind die Aufnahmen für Naturdokus, so wie aktuell für „Universum“, etwas anderes persönliche Fotoprojekte, die gekoppelt sind mit Vorträgen und hochqualitativen, teils limitierten Drucken. Und dann gibt es noch meine Outdooraktivitäten, allen voran das Freeriden. Bei der Gelegenheit möchte ich auch die besondere Südtiroler Community der Strix-Naturfotografen erwähnen. Sie verbinden Leidenschaft mit ethischen Wertvorstellungen und haben damit Vorbildwirkung. Für mich ist es toll, immer wieder mal Projekte mit Weggefährten durchziehen zu können, etwa mit Daniel Niederkofler, Gabriel Indrist, Matthias Gritsch, Silvan Lamprecht oder in der Vergangenheit mit Daniel Tschurtschenthaler. Grundsätzlich ist es schön, wie man sich in der Szene mit Respekt und großer Wertschätzung begegnet. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323261_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Sie waren mal Freestyle-Profi. Schnallen Sie sich noch die Skier um?<\/b><BR \/>Stimmt. Ich war mal Teil der Nationalmannschaft, bin im Weltcup gefahren und habe auch den Nachwuchs gecoacht. Dann machte mir eine tückische Schulterverletzung zu schaffen. Daraufhin bin ich ganz nebenbei zum Filmen und Fotografieren gekommen, sodass ich meinen Kindheitstraum wiederentdeckt habe. Heute kann ich das Skifahren besser genießen, mich sozusagen ohne Wettbewerbsgedanken austoben. <BR \/><BR \/><b>In welche abgelegenen Gegenden führen Sie Ihre kommenden Projekte?<\/b><BR \/>Schäfer: Es ist schon abgefahren, wenn man bedenkt, was einem dieser Job so ermöglicht. Unter anderem war ich schon in Amerika, Neuseeland, Sibirien oder kürzlich am Ätna vor einem glühenden Lavafluss. Eine gigantische Erfahrung. Besonders reizen würden mich auch mal Alaska und Südamerika. Mal sehen, was als Nächstes kommt, ich lass mich überraschen.<BR \/><BR \/><b>Zur Person:<\/b><BR \/><BR \/>Lukas Schäfer (34) ist Kameramann und Fotograf mit Schwerpunkt in Natur-, Landschafts- und Tierfotografie. Seit sechs Jahren werden seine Arbeiten regelmäßig bei internationalen Wettbewerben prämiert. Allein 2026 konnte er bereits vier internationale Preise gewinnen, zwei Auszeichnungen gab es beim Bewerb „Glanzlichter der Naturfotografie“ im April. Seit mehreren Jahre arbeitet der Pusterer auch für die Naturdokureihe „Universum“ des ORF