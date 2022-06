Pusterer Powerfrau Christine Lasta zwischen Kultur und Kulinarik

Die Titelseite des aktuellen „Dolomiten Magazins“

Als Künstlerische Leiterin des Stadttheaters Bruneck, Schauspielerin, Gattin des 3-Sterne-Kochs Norbert Niederkofler und Mutter von 2 Kindern tanzt die Powerfrau Christine Lasta auf gar einigen Hochzeiten. Etwas zu kurz kommt dabei ihre Passion – das Kochen.Die 1977 in Bruneck geborene Schauspielerin Christine Lasta ist zusätzlich auch als Moderatorin, Radiosprecherin und Buchautorin tätig. Mehr über die Pustererin, die im September 2020 die Künstlerische Leitung des Stadttheaters in Bruneck übernommen hat, erfahren Sie im heute erschienenen neuen „Dolomiten-Magazin“.Zudem finden Sie im „Magazin“ Südtirols umfassendstes TV-Programm mit Streamingtipps – und viele weitere interessante Beiträge. In der Reportage geht es diesmal um die 3 großen Konzertabende der Kalterer Seespiele im Juli bzw. August mit James Blunt und 2 Tribute-Bands von „Dire Straits“ und ABBA.Gäste im „Magazin“ sind der Grödner Musiker Stefan Demetz (In Frage gestellt), der Ziegenflüsterer David Perathoner (Sonntagsfrühstück), die unverwüstlichen Rolling Stones (Musik), die Seer aus dem Salzburgerland (Schneidig & Schnulzig) und die Südtiroler Coverband The Repeatles (Backstage). Hanspaul Menara lädt zu einer Bergtour auf die Sarner Scharte und den Villanderer Berg, Daniela Lösch beschreibt einige (E-Bike-)Touren auf der vielseitigen Seiser Alm und bei Essen & Trinken zeigt Helmut Bachmann diesmal lauter gesunde Genüsse.„Star der Woche“ ist diesmal Sam Heughan. Die 42-jährige Schotte spielt am Montag, 13. Juni, die Hauptrolle als Agent im mitreißenden Actionfilm „S.A.S. Red Notice“ (ZDF, 22.15 Uhr).Übrigens: Das „Dolomiten-Magazin“ gibt es auch diesmal wieder mit dem großen Preisrätsel. Woche für Woche sind tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!