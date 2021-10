Queen absolviert ersten offiziellen Termin nach Ruhepause

Die britische Königin empfing am heutigen Dienstag von Schloss Windsor aus den koreanischen Botschafter zu einer virtuellen Audienz, wie die Nachrichtenagentur PA meldete.Seit der Pandemie empfängt die Queen regelmäßig per Videoschalter Botschafter und andere Gäste aus aller Welt. In der vergangenen Woche hatte die 95 Jahre alte Monarchin eine Reise nach Nordirland abgesagt und für medizinische Tests eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Danach legte sie auf ärztlichen Rat einige Ruhetage ein. Dem royalen Kalender zufolge will die Monarchin weiterhin in der kommenden Woche an einem Empfang auf der Weltklimakonferenz in Glasgow teilnehmen.

apa