Queen benutzt erstmals Gehstock in der Öffentlichkeit

Die britische Königin setzte das Hilfsmittel am heutigen Dienstag bei einem Gedenkgottesdienst in der Londoner Westminster Abbey ein, wie auf Fotos zu sehen war. Britische Medien berichteten, es sei das erste Mal, dass die Königin aus nicht-medizinischen Gründen einen Stock nutzte.Ihr Wagen hielt zudem nicht am Hauptportal der Kathedrale, sondern an einem Eingang, von dem es näher zu ihrem Platz ist, wie die Nachrichtenagentur PA meldete.Die Maßnahmen würden ihrem Komfort dienen, hieß es weiter. Der Palast wollte die Hilfen nicht kommentieren. 2003 und 2004 hatte die Queen nach einer Knie-Operation einen Stock genutzt. Seitdem aber bewegte sie sich stets ohne Gehhilfe.

apa