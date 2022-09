Queen Elisabeth II. trank Südtiroler Wein Queen Elisabeth II. trank Südtiroler Wein

In die Trauer um den Tod von Elizabeth II. von England mischen sich auch viele Erinnerungen – unter anderem an den Queen-Besuch vor 53 Jahren in Nordtirol. Dabei hat sie – man höre und staune – Südtiroler Wein getrunken. Das wurde auch säuberlich auf der Etikette festgehalten. + Von Benno Zöggeler