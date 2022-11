„Radius“ zum Wintersport: Auf in eine neue Wintersaison

In Zusammenarbeit mit der „Dolomiten“-Sportredaktion unter der Leitung von Otto Schöpf und Andreas Vieider bringt die „Radius“-Sport-Ausgabe „Wintersport 2022/23“ wiederum eine umfangreiche Vorschau zur neuen Saison und berichten ausführlich über alle Südtiroler Top-Sportler in allen Disziplinen.Das betrifft nicht nur Wierer, Visintin und Fischnaller, sondern auch die Skirennfahrer: Ist Dominik Paris bereit für die nächsten Weltcupsiege? Und schafft Dominik Fischnaller nach einer Schulter-Operation auf Anhieb den Weg zurück zur Weltspitze im Kunstbahnrodeln?Die Ski-Freestyler starten nach den Rücktritten von Silvia Bertagna und Ralph Welponer mit einem ganz jungen Team. Die Naturbahnrodler sind nach dem Olympia-Aus für 2026 auf der Suche nach einer neuen Identität. Außerdem: Die Saisonziele von Eiskunstlaufstar Daniel Grassl. Und: Welche Erwartungen dürfen wir uns von Südtirols Skispringern und Nordisch Kombinierern machen?Diesen und vielen weiteren Fragen geht die „Radius“-Redaktion auf den Grund. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder alle Weltcuprennen auf einen Blick sowie eine Übersicht über alle Weltmeisterschaften in 9 verschiedenen Wintersportarten.Die mittlerweile sechste Ausgabe des Wintersport-„Radius“ finden Sie heute in Ihren „Dolomiten“.