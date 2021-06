Rapperin Cardi B wieder schwanger: „Nummer 2“ kommt

Die 28-Jährige trat am Sonntag bei den BET Awards gemeinsam mit dem Hip-Hop-Trio „Migos“ auf, in dem auch ihr Ehemann Offset Mitglied ist. Auf der Bühne trug Cardi B einen schwarzen Bodysuit, der fast komplett mit Glitzersteinen besetzt war. Im Bauchbereich bestand der Anzug jedoch nur aus durchsichtigem schwarzen Netzstoff, sodass man den Babybauch der Rapperin deutlich sehen konnte.Zeitgleich zu ihrem Auftritt veröffentlichte die Musikerin auf Instagram ein Foto, auf dem sie sich mit rundem Babybauch zeigt. „Nummer 2“, schrieb sie dazu und verlinkte ihren Ehemann Offset. Mit dem 29-Jährigen ist Cardi B, die bürgerlich Belcalis Almanzar heißt, seit 2017 verheiratet. 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Kulture auf die Welt. Diese Schwangerschaft hatte die Musikerin mit einem Auftritt in der US-Sendung „Saturday Night Live“ bekanntgegeben.

dpa