Reinhold Messner an Tierschützer: „Schafe müssen geschützt werden“

„Aggressives Großraubtier, das in bewohntes Gebiet vordringt, entfernen“

„Schaf ist ein Tier, das Schutz verdient“

Messner sprach darüber, wie vor 120 Jahren Bär und Wolf aus den Alpen entnommen worden seien – „zum Frieden der Menschen und Tiere“.Die Thematik der Koexistenz müsse auch unter dem Aspekt angegangen werden, dass eine Bergregion, die bewohnt und lebendig bleiben soll, zu schützen sei. Es sei richtig, ein aggressives Großraubtier, das in bewohntes Gebiet vordringe, zu entfernen, zeigte sich Messner überzeugt.Die tragische Art und Weise, wie die Weidetiere von Wölfen und Bären getötet werden, entmutige auch die Bauern, die sich nicht mehr darüber hinaussehen würden, diese Situation weiterhin zu ertragen. „Wenn die Politik nicht akzeptiert, dass diese Raubtiere zu entnehmen sind, werden die Bauern, die die Landschaft hegen, die Berge verlassen,“ warnte der Extrembergsteiger.„Die Tierschützer, die zahlenmäßig hundert Mal so viele sind wie die Bauern, die sich um das Landschaftsbild in den Bergen kümmern, müssen verstehen, dass das Schaf ein Tier ist, das gleichermaßen Schutz verdient wie der Bär und der Wolf“, so Messner.Reinhold Messner betonte erst vor wenigen Wochen, dass Raubtiere eine Gefahr für die Bergbewohner, für Herden und für Touristen darstellen (Hier lesen Sie mehr dazu).